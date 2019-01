Reti, 2 miliardi di raccolta a novembre. Bene Fideuram, Allianz e Mediolanum ok nel gestito

Raccolta in crescita per il secondo mese consecutivo per le reti di consulenti finanziari. A novembre, il dato rilevato da Assoreti indica una raccolta netta positiva di 2 miliardi di euro, con una crescita del 20,1% rispetto al mese precedente. Gli investimenti netti sui prodotti del risparmio gestito risultano positivi per 608 milioni, come risultato dell’effetto congiunto dell’incremento dei premi netti versati sui prodotti assicurativi e della contrazione dei deflussi dalle gestioni collettive e da quelle individuali; il saldo delle movimentazioni sui prodotti in regime amministrato è pari a circa 1,4 miliardi.

Le risorse destinate al comparto assicurativo/previdenziale ammontano a 796 milioni, valore quasi raddoppiato rispetto ai risultati del mese precedente. Le dinamiche di crescita si riscontrano su tutte le tipologie di prodotti assicurativi ed assumono maggiore incisività sulle unit linked (328 milioni dai 46,5 precedenti), mentre le polizze vita tradizionali ed i prodotti multi-ramo registrano rispettivamente flussi di raccolta netta per 279 milioni (+26,1%) e 100 milioni (+28,8%). La raccolta netta realizzata attraverso la distribuzione diretta di quote di OICR è negativa per 46 milioni: i disinvestimenti coinvolgono le gestioni collettive di diritto estero per un ammontare pari a 139 milioni, mentre il bilancio mensile degli OICR di diritto italiano è positivo per 84 milioni. Il saldo delle movimentazioni effettuate sulle gestioni patrimoniali individuali è negativo per 141 milioni di euro: i disinvestimenti coinvolgono principalmente le GPM (-114 milioni) e in maniera più contenuta le GPF (-28 milioni).

Il contributo mensile delle reti al sistema di OICR aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, si attesta su un ammontare positivo di 371 milioni che si confronta con i disinvestimenti netti realizzati nel complesso dagli altri canali distributivi (-3,8 miliardi). Da inizio anno l’apporto delle reti sale, così, a 9,3 miliardi di euro consentendo all’intero sistema fondi di chiudere con un bilancio ancora positivo (1,6 miliardi di euro). La raccolta netta sui titoli in regime amministrato è positiva per poco meno di 1,3 miliardi di euro. A fine mese i clienti primi intestatari dei contratti salgono a 4,208 milioni. Il numero di consulenti finanziari abilitati all’o.f.s., con mandato dalle società rientranti nell’indagine dell’Assoreti, è pari a 22.480 unità. Di questi, 22.169 unità risultano effettivamente operative.

A livello societario, guida la raccolta del mese il gruppo Fideuram con 746 milioni (9 miliardi da inizio anno), ma che vede deflussi nel solo gestito di 51 milioni. Al secondo posto Allianz (300 milioni, 261 nel gestito), mentre chiude il podio gruppo Mediolanum (227 milioni, 154 nel gestito). Da inizio anno dietro Fideuram troviamo Finecobank (4 miliardi e 830 milioni) e Banca Generali (4 miliardi e 539 milioni).