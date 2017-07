Report occupazionale Usa robusto, se non fosse per i salari

Gli Stati Uniti hanno creato più posti di lavoro del previsto e anche il tasso di partecipazione alla forza occupazionale ha fatto bene, registrando un aumento al 62,8% dal 62,7% del mese precedente. Ma la crescita dei salari continua a essere fiacca. È questo in sintesi il quadro offerto dall’ultimo report governativo Usa del mese di giugno. Il tasso di disoccupazione si è risollevato leggermente al 4,4% dal 4,3% di maggio.

Gli Stati Uniti hanno creato 222 mila posti di lavoro, più dei 178 mila posti previsti. I salari sono cresciuti del 2,5% rispetto all’anno scorso, contro le attese che erano per un risultato di +2,6%, e dello 0,2% su base mensile. Rivisti al ribasso i dati del mese precedente sui redditi. I dati pur deludenti restano leggermente superiori al tasso di crescita dell’inflazione.

Nonostante questo il report occupazionale dovrebbe dare carta bianca alla Federal Reserve per alzare i tassi ancora una volta quest’anno, secondo Bill Gross di Janus Henderson Investors probabilmente a dicembre. Anche il dato relativo al settore privato non è stato molto solido, ma secondo gli esperti non dovrebbe cambiare i piani della banca centrale americana.

Il dato chiave di maggio è stato ritoccato a 152 mila posti creati da 138 mila, mentre in aprile i dati sono stati rivisti al rialzo a +207 mila da una variazione positiva di 174 mila. Quanto al tasso di disoccupazione, le attese erano per una percentuale invariata al 4,3%. Sui salari ci si attendeva un incremento dello 0,3% su base mensile, mentre in maggio i salari sono saliti di appena lo 0,1% e non dello 0,2% come riportato in precedenza.

Sui mercati (segui live blog di Borsa) il dollaro ha visto ridursi i rialzi mentre i future sui principali indici di Borsa hanno esteso lievemente i guadagni. I rendimenti dei Treasuries Usa decennali hanno virato in rosso e al momento scambiano in ribasso di un punto base al 2,37%. Il titolo a due anni scambia invariato all’1,39%.