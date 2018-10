Report, lavoratori anziani i più insidiati dall’automazione

La crescente automazione dei processi produttivi colpirà soprattutto i lavoratori di età compresa fra i 50 e 64 anni; secondo uno studio condotto da Mercer e Oliver Wyman, “The twin threats of aging and automation”, l’Italia sarà il Paese europeo nel quale questo rischio avrà le maggiori conseguenze. Nel Bel Paese infatti, il 58% dei lavoratori anziani saranno direttamente esposti alla concorrenza dell’automazione, che potrebbe prendere il loro posto. Subito dietro l’Italia, c’è la Germania, che vede una quota dei lavoratori anziani “sostituibili” al 57%. In generale, i lavoratori “senior” raggiungeranno in Italia una quota pari al 38% della forza lavoro totale entro il 2030.

E’ vero che il progresso tecnologico non solo distrugge lavoro, ma crea anche opportunità; dall’altra parte però le stime effettuate suggeriscono che nel quinquennio 2015-2020 il saldo sarà negativo: 7,1 milioni di posti di lavoro distrutti nel mondo a fronte di 2 milioni di nuove posizioni.