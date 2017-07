Renzi: “Tagliare tasse con deficit al 3%”. Bersani: “Ricetta di destra”

ROMA (WSI) – Buttiamo giù il debito ma torniamo a Maastricht e a un deficit del 3%, per dare ossigeno all’economia. Matteo Renzi avvia così la campagna elettorale e lo fa partendo dai grandi temi economici.

Nel corso di un’intervista al Tg2 il leader del Partito democratico, parlando del suo libro di prossima pubblicazione intitolato Avanti, afferma:

“Nel mio libro faccio una proposta: buttiamo giù il debito ma torniamo a Maastricht e a un deficit del 3%, per dare ossigeno economia. Rottamiamo il Fiscal Compact e tiriamo giù le tasse a famiglie con figli, ad artigiani e piccoli imprenditori, e a chi non ce la fa. Non sia solo l’idea del Pd ma di tutti i partiti da portare in Europa; negli altri Paesi in Europa si va insieme. Gli altri partiti accettino questa proposta, perché abbassare le tasse non serve al Pd ma al Paese”.