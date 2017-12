Regali di Natale 2017: i migliori siti online per fare acquisti

ROMA (WSI) – I Regali di Natale 2017 si faranno online. Il trend degli acquisti digitali è in atto ormai da qualche anno e continuerà anche per queste festività.

Vuoi la comodità dell’acquisto direttamente a casa e della consegna veloce, vuoi i prezzi più abbordabili rispetto ai negozi fisici, il commercio elettronico in Italia arriva a valere 23,6 miliardi nel 2017 (+17% rispetto al 2016) secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio e-commerce del Politecnico di Milano.

Per quanto riguarda le offerte online, nella maggior parte dei casi gli utenti italiani si affidano ad Amazon, il più grande sito di e-commerce del mondo. Tra le offerte del giorno di oggi, martedì 12 dicembre, il sito di Jeff Bezos l’aspirapolvere senza filo Dyson, la stampante color multifunzione, il Gioco Torte in faccia di Hasbro e tante altre.

Chi acquista su Amazon magari non sa che esistono in realtà due divisioni del sito che operano differentemente: la sezione Marketplace e quella Retail. La prima è una sorta di grande magazzino con Amazon che acquista i prodotti dai fornitori e li rivende poi sul suo sito. Amazon Marketplace è invece la piattaforma che consente a chiunque di vendere direttamente all’utente finale o al cliente online attraverso Amazon, che prende una percentuale da ogni vendita ma è il venditore che si assume le responsabilità di merchandising e gestisce ordini e spedizioni.

Ma non c’è solo Amazon. Tanti sono gli store anche affidabili dove fare gli acquisti di Natale, per citarne alcuni Eprice, Monclick fino ai negozi on line di grandi catene come Euronics, Trony, Mediaworld ed Expert. Anche nel nostro paese inoltre stanno prendendo piede i siti cinesi che offrono transazioni sicure, ma possono a volte prevedere anche i costi doganali o le consegne che sforano i 30 giorni di tempo e i resi sono spesso impossibili.