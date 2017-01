Referendum Jobs Act, verso il via libera della Consulta

Due quesiti su tre sono destinati a essere approvati dalla Consulta, che si riunisce oggi per dare il via libera al referendum promosso dai sindacati per abrogare la Riforma del Lavoro, uno dei pilastri dei cento giorni del governo Renzi.

La Corte Costituzionale nella camera di consiglio di oggi tratterà, tra le altre questioni in calendario, dell’ammissibilità delle richieste relative a tre referendum popolari abrogativi in materia di lavoro e Jobs Act. Nel dettaglio i quesiti promossi dalla Cgil riguardano le norme del Jobs Act, i voucher e gli appalti.

Due quesiti su tre, quelli sull’abolizzione dei voucher e sulla responsabilità sociale nei confronti dei lavoratori degli appalti, dovrebbero ottenere il via libera della Consulta. Diverso il discorso per il referendum sul cosiddetto articolo 18, che ripristinerebbe la “tutela reale” (ovvero l’obbligo di restituire il posto di lavoro in caso di licenziamento senza giusta causa) per i lavoratori dipendenti delle aziende con più di cinque addetti. Verrebbe in questo modo abrogato uno dei capisaldi della riforma del lavoro dell’ex presidente del Consiglio.

Se il voto popolare otterrà la luce verde dei giudici, si andrà a votare tra aprile e giugno di quest’anno. L’unico modo che il governo Gentiloni ha per fare slittare il voto è indire le elezioni anticipate per quel periodo, in modo che il referendum abrogativo venga rimandato alla primavera del 2018.