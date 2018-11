Reddito di cittadinanza: i requisiti chiesti dal M5S

Cavallo di battaglia del Movimento Cinque Stelle, il reddito di cittadinanza è stato inserito dal governo giallo-verde nella legge di bilancio 2019. Vediamo in cosa consiste e quali sono i requisiti su cui preme il M5S.

Reddito di cittadinanza: di cosa si tratta

Misura di sostegno per chi si trova in difficoltà economiche, il reddito di cittadinanza verrà erogato alle persone che vivono con un reddito al di sotto di 780 euro mensili. Il reddito verrà erogato su una card e permetterà di effettuare una serie di spese. La proposta del M5S è di offrire una integrazione al reddito, per ciascun componente della famiglia, così da raggiungere la soglia dei 780 euro mensili. Nel caso di nuclei familiari più articolati, le soglie verranno calcolate in modo diverso. Così per una famiglia composta da due genitori con due figli a carico, ad esempio, la soglia salirà a 1640 euro.

I requisiti

La proposta del M5s prevede la sussistenza di alcuni requisiti per poter accedere al reddito di cittadinanza.

essere maggiorenni;

non superare la soglia Isee pari a 9.360 euro

essere disoccupati o inoccupati;

avere la cittadinanza italiana.

In base alle ultime novità per quanto riguarda i requisiti si terrà conto, sia del capitale immobiliare, oltre la prima casa, fino a un massimo di 30mila euro, sia del capitale mobiliare entro i 10mila euro per famiglie con più figli. Si aggiunge poi la quota affitto, intorno a 300 euro. Il potenziale beneficiario inoltre per ricevere il sussidio dovrà iscriversi al centro per l’impiego, partecipare alle attività di formazione e reinserimento proposte dallo stesso, e non rifiutare più di tre proposte di lavoro altrimenti perderà il reddito. Per ottenerlo non occorrerà fare richiesta visto che sarà lo Stato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti, a provvedere alla sua erogazione. L’erogazione avverrà con una carta acquisti che i beneficiari potranno usare per beni di prima necessità come alimenti e medicine e altri beni che dovranno essere definiti.