Record per giornata dei single in Cina: boom di vendite per Alibaba

PECHINO (WSI) – Un successo quello che ha registrato Alibaba, la piattaforma di e-commerce di Jack Ma che per la giornata dei single in Cina, tenutasi l’11 novembre, ha battuto tutti i record superando quota 24 miliardi, arrivando a toccare i 25,3 miliardi di dollari di vendite nell’arco delle 24 ore di shopping, contro i 17 miliardi del 2016.

Nei primi due minuti il Global Shopping Festival di Alibaba ha registrato 1 miliardo di dollari per salire a 11,9 nelle prime due ore con più di 60 brand che hanno generato oltre 15,1 milioni di dollari ciascuno, tra cui Apple, Estée Lauder, Gap, L’Oreal, Nike, Samsung, Uniqlo e Zara. Secondo i dati che riporta Bloomberg si sono registrati compratori da almeno 192 Paesi.

Secondo quanto afferma il cfo di Alibaba sempre all’agenzia Bloomberg, il 90% delle transazioni è avvenuto attraverso smartphone e nel momento di massimo traffico le transazioni sono avvenute al ritmo di 256mila al secondo. Per sostenere l’evento Jack Ma si è accaparrato Nicole Kidman e Pharrell Williams. Un successo senza precedenti che mostra come i consumi sono al centro dei profondi cambiamenti che stanno interessando il Paese.

L’agenzia Fidelity International ritiene infatti che il tema della crescita dei consumi in Cina sia particolarmente interessante in ottica di investimento.

“Da diversi anni la priorità del Governo di Pechino è supportare il ribilanciamento dell’economia a favore dei consumi, attraverso la crescita dei salari, un mercato del lavoro solido e lo sviluppo della classe media. La crescita dei salari, il solido mercato del lavoro e lo sviluppo della classe media stanno supportando in maniera efficace questo trend, creando opportunità molto interessanti per gli investitori. Basti pensare che il reddito pro capite disponibile in Cina è più che raddoppiato negli ultimi dieci anni, mentre le vendite al dettaglio continuano ad avere tassi di crescita a doppia cifra”.