Realtà aumentata, “sistema rivoluzionario” di Apple

È passato ampiamente osservato in mezzo ai tanti annunci di Apple della conferenza di lunedì, ma il sistema di realtà aumentata presentato ieri dal gruppo guidato da Tim Cook è “rivoluzionario” e “anni luce avanti” rispetto alla concorrenza, secondo un analisti specializzato del settore hi-tech.

La nuova piattaforma di sviluppo che sfrutta le potenzialità offerte dalla realtà aumentata viene così definita da Gene Munster, perché potrebbe essere il viatico a un sistema operativo innovativo di cui verranno dotati centinaia di milioni di dispositivi. Anche se in molti pensano che la realtà aumentata sia solo quella dei videogiochi come Pokemon Go o delle Snapchat Lenses, è un settore che avrà una grande importanza in futuro e che è destinato cambierà le nostre abitudini.

In poche parole “la realtà aumentata è il sistema operativo del futuro“, secondo quando dichiarato alla CNBC oggi da Munster, che di realtà aumentata ne sa qualcosa. Dopo essere stato uno dei più noti analisti di Apple e del settore hi-tech ha lanciato una società di venture capital, Loup Ventures, che investe in tecnologie innovative come la realtà aumentata.