RBC: “Criptovalute rivoluzieranno Internet, tecnologia vale 10mila miliardi”

Il valore delle criptovalute non è limitato al loro valore di facciata e bisognerebbe invece ragionare in base al loro potenziale di diventare la tecnologia del futuro. Le dinamiche dietro alla tecnologia blockchain, in particolare il suo aspetto rivoluzionario, rendono il settore una miniera d’oro secondo un analista di RBC.

Interpellato dall’emittente CNBC Mitch Stevens dice di ritenere che le criptovalute come il Bitcoin, la cui capitalizzazione è di circa 750 miliardi di dollari al momento, una cifra che continua a crescere, siano destinate a rivoluzionare per sempre Internet, cambiando le nostre vite.

Società di cloud computing e condivisione di file come Dropbox saranno duramente colpite dalla proliferazione della tecnologia blockchain, che secondo Stevens ci permetterà di fare le stesse cose ma gratuitamente.

L’analista, convinto che assisteremo a una “rivoluzione” che porterà alla nascita del “Web 3.0″, prevede che il valore della tecnologia salga ancora nei prossimi dieci anni o giù di lì, arrivando a oltrepassare quota 10 mila miliardi di dollari.