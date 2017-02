Rally mercati si smorza, il grafico che spaventa gli investitori

Il rally dell’azionario globale, che ha visto Wall Street segnare nuovi record e il valore di mercato dell’indice S&P 500 volare per la prima volta nella storia fino ai $20.000 miliardi di capitalizzazione, è stato interrotto già nelle contrattazioni asiatiche. Dollaro sotto pressione dopo la notizia delle dimissioni del numero uno del National Security Council, Michael Flynn, accusato di essere ricattabile dalla Russia.

Tra i titoli europei, focus su Credit Suisse, dopo che il colosso bancario ha reso noto di aver terminato il quarto trimestre del 2016 con una perdita di 2,35 miliardi di franchi, causa l’impatto di oneri dovuti alla chiusura del contenzioso con gli Usa per la gestione della sua divisione di titoli legati ai mutui, nel periodo della crisi finanziaria del 2008. La perdita è stata peggiore delle attese, e ha confermato il secondo anno consecutivo di bilancio in rosso per la banca svizzera.

Nella giornata di oggi, si attendono indicazioni da Janet Yellen, numero uno della Fed, che testimonierà al Congresso Usa. I trader scommettono con una probabilità del 30% su un ennesimo rialzo dei tassi nel prossimo meeting della banca centrale, il prossimo 15 marzo.

Tra i listini azionari asiatici, male il Nikkei della borsa di Tokyo, che ha fatto fronte sia all’apprezzamento dello yen seguito alla flessione del dollaro sul mercato valutario sia al crollo di Toshiba, -8%, che ha posticipato la pubblicazione dei risultati di bilancio che dovrebbe rivelare una perdita nella sua divisione di attrezzature nucleari. Hong Kong e Shanghai poco mosse dopo i rialzi degli ultimi giorni.

Preoccupazioni intanto per un grafico che induce gli investitori a scommettere ulteriormente sulla crescita dell’inflazione su base globale. Focus sui dati macro resi noti in Cina, relativi sia ai prezzi al consumo che ai prezzi alla produzione. Preoccupante soprattutto il balzo +6,9% dell’indice dei prezzi alla produzione, che ha segnato l’accelerazione più forte dall’agosto del 2011.