Raiffeisen: tripletta sostenibile nei fondi

Raiffeisen Capital Management rafforza la gamma di fondi registrati al collocamento retail in Italia con il lancio di tre nuovi fondi sostenibili, Raiffeisen Green Bond, Raiffeisen Sostenibile Diversificato e Raiffeisen Sostenibile Solidità.

Raiffeisen Green Bonds punta a generare una performance di lungo termine superiore al mercato monetario, applicando i criteri dell’investimento sostenibile. Il fondo investe principalmente in green bond di tipo “investment grade” dei mercati sviluppati, selezionando i titoli da inserire in portafoglio tra le emissioni incluse nell’indice BamlGreen Bond e tra le obbligazioni comprese nel database della Climate Bond Initiative.

Raiffeisen Sostenibile Diversificato è un fondo risk parity che investe in tutto il mondo in diversi mercati e asset class, in particolare in azioni, obbligazioni e materie prime, applicando i criteri dell’investimento sostenibile. La strategia del fondo pone in primo piano i contributi di rischio dei singoli blocchi di classi di investimento e, inoltre, applica un’ampia serie di strategie quantitative.

Raiffeisen Sostenibile Solidità è un fondo di fondi bilanciato che investe almeno il 51% del proprio patrimonio in quote di fondi d’investimento. La selezione dei sottostanti avviene principalmente sulla base della qualità del processo d’investimento, della performance storica e della gestione del rischio. Oltre ai fondi d’investimento il fondo può investire anche in titoli sovrani, emittenti sovranazionali e/o obbligazioni societarie, nonché strumenti del mercato monetario come depositi a vista o rimborsabili.

«Sono sempre più numerosi gli investitori retail, oltre che istituzionali, che mostrano interesse verso investimenti che generino rendimento, ma che considerino anche orientamenti di pensiero sociali ed ecologici – spiega Donato Giannico, country head per l’Italia di Raiffeisen Capital Management -. Per questo abbiamo deciso di arricchire ulteriormente la nostra gamma di prodotti sostenibili dedicati alla clientela retail, con altri tre fondi che applicano i criteri di investimento Esg alla costruzione del portafoglio».

I tre fondi si aggiungono all’offerta retail di Raiffeisen Capital Management nel segmento degli investimenti sostenibili che comprende già: Raiffeisen Sostenibile Breve termine, Raiffeisen Bilanciato Sostenibile e Raiffeisen Azionario Sostenibile.