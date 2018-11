Rai: governo preme per il ritorno di Milena Gabanelli

Milena Gabanelli potrebbe tornare in Rai. Questo quanto i Cinque Stelle avrebbero chiesto a Fabrizio Salini il nuovo AD di viale Mazzini. Secondo quanto riporta Repubblica alla giornalista ideatrice di Rport il dg starebbe presentando varie offerte tra cui un nuovo programma tra gennaio e febbraio, la direzione di Rainews24.

Tra gli altri nomi importanti che potrebbero entrare in casa Rai anche Francesco Piccinini, oggi alla guida di FanPage che potrebbe ricoprire il ruolo di vicedirettore con delega al web. Domani il consiglio di amministrazione dovrebbe approvare le nomine dei direttori di rete e a Raiuno potrebbe arrivare per la prima volta una donna, Teresa De Santis.

Tra i grandi ritorni oltre alla Gabanelli si segnala anche Carlo Freccero a Raidue, professionista televisivo, gradito ai Cinque Stelle e fortemente stimato e voluto da Salini e che, dice Repubblica lavorerebbe a titolo gratuito. Per Rai3, infine, la Lega avrebbe voluto un cambiamento, ma Salini avrebbe insistito sulla riconferma di Colletta in virtù del lavoro svolto in questi anni e dei risultati raggiunti.