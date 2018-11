Radici – Growth Engine

Le radici con la loro potenza visiva, fisica e metaforica sono il punto di partenza ideale per descrivere una realtà ricca e complessa come quella di Invesco.

La metafora delle radici è infatti declinabile sotto varie accezioni e si presta ad interpretazioni mutevoli e spesso complesse. Solide e robuste radici sono sinonimo di stabilità e crescita nel tempo, ma anche la metafora del vissuto, delle origini. Nelle radici troviamo autenticità e purezza, ma dalla natura ci arriva l’esempio di quanti e quali cambiamenti si pongono sul nostro cammino: ambientali, tecnologici, sociali, politici.

Così come le radici si adattano al terreno in cui permeano, anche l’uomo ha imparato a percepire il cambiamento come qualcosa di fisiologico. Tutte le esperienze che abbiamo fatto, gli stimoli ai quali ci siamo sottoposti, che siano libri, film, musica… persone, tutto contribuisce a definirci e a porre le basi per la nostra crescita.

Le radici, il rispetto della autenticità, dell’esclusivo focus sugli investimenti, quasi il piacere di un viaggio alla riscoperta del significato puro della gestione degli investimenti, che rappresentano per noi di Invesco l’unica, sola e grande mission. Tutto ciò che facciamo quotidianamente è volto al fine di poter garantire la migliore “esperienza di investimento” per tutti i nostri clienti.

La presenza globale, combinata con il forte radicamento sul territorio grazie alla presenza di differenti centri di investimento e uffici dislocati nel mondo, ognuno con proprie prospettive di investimento in diversi cicli di mercato ma strettamente interconnessi tra loro, nella massima condivisione ed interconnessione, ci consente di avere la giusta linfa vitale per germogliare giorno dopo giorno.

Ma le radici oltre ad essere metafora devono anche diventare ispirazione, modello. La loro capacità di adattamento a tutti gli ambienti, alla scarsità di risorse, al mutare delle condizioni climatiche; in una sola parola la loro “empatia”, le rendono delle macchine complesse dotate di una incredibile “intelligenza”.

Il nostro compito è quello di rispettare e tutelare le nostre radici ma anche aspirare alla loro “intelligenza” ed “empatia”; solo in questo modo possiamo diventare dei motori per la crescita (growth engine), nostra e dei contesti in cui operiamo.

L’evento “Radici” è quindi l’occasione di portare in Italia i veri rappresentanti delle eccellenze di Invesco nei vari centri di investimento, coloro che quotidianamente guardano all’essenza dell’investimento, coloro per cui l’obiettivo primario è creare prodotti che siano in grado di attingere dalle floride radici per germogliare e soddisfare così le differenti esigenze di investimento dei clienti.

ll format, ispirato agli show d’oltre oceano e arricchito da ospiti d’eccezione quali Marino Niola e Camilla Lunelli, determinerà un clima dinamico e coinvolgente, che non mancherà di rendere partecipe il pubblico di questo viaggio alla scoperta delle nostre Radici.