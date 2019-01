Quota 100: beffa per gli statali, buonuscita sarà congelata

Brutte notizie per i lavoratori statali che accederanno alla quota 100 lasciando il lavoro in anticipo: la loro buonuscita verrà pagata solo quando matureranno i requisiti previsti dalla legge Fornero, ossia raggiunti i 67 anni di età.

La novità è contenuta nel decreto legge per la riforma delle pensioni e per il reddito di cittadinanza che il governo approverà con molta probabilità nel consiglio dei ministri del prossimo 14 gennaio. Lo scrive oggi Il Messaggero secondo cui pagare immediatamente le liquidazioni ai dipendenti pubblici avrebbe avuto un costo per lo Stato di oltre 7 miliardi di euro, da aggiungere ai 21 miliardi che già costa in tre anni la misura quota 100. Il pagamento del trattamento di fine servizio (Tfs) e di fine rapporto (Tfr) degli statali dunque, sarà posticipato e il ritardo, nei casi più estremi potrebbe arrivare anche fino a otto anni.