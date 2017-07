In queste ore si potrebbe decidere il futuro del petrolio

In queste ore o giorni di mercato si potrebbe decidere il futuro del petrolio, visto che questa materia prima in questo momento si trova a ridosso dell’area dei 47 dollari al barile. Area che ci potrebbe far capire le intenzioni al rialzo o al ribasso di questa commodity.

Video Analisi

Analisi

Come sempre, ho analizzato le seguenti coppie valutarie/materie prime:

EUR/USD

GBP/CAD

NZD/CHF

US OIL

Come sempre partiamo dal nostro cambia valutario di riferimento, ovvero l’euro dollaro. Quest’ultimo dopo aver toccato la resistenza in area 1.1449/1.1450 ha cominciato il suo lento ritracciamento, in direzione del supporto statico in zona 1.1278/1.1280. Qui sarà interessante capire cosa vorrà fare questo cross valutario, se rimbalzerà (andando a ritestare i precedenti massimi relativi) oppure continuerà la sua discesa fino al primo step situato in area 1.1137.

Non aver fretta ad aprire, l’attesa a delle volte può ripagare molto di più.

Passiamo a GBP/CAD, dove attualmente il prezzo si trova all’interno di una fase di lateralità compresa tra gli 1.70 (resistenza) e gli 1.6741 (supporto). Ricordiamoci che questo cross valutario arriva da una rottura decisa di una trend rialzista che durava da inizio anno, quindi un proseguo al ribasso non sarebbe così scioccante, anzi tutt’altro.

In base a dove vorrà rompere e visto che comunque siamo sotto una trend line ribassista, in base a dove romperà decideremo l’ingresso.

Il cambio dollaro neozelandese franco svizzero, dopo aver rotto il supporto/resistenza al ribasso in area 0.7059/0.7060, si trova nuovamente all’interno di un canale di stagnazione con resistenza citata poc’anzi e supporto in zona 0.6920/0.6921. Nelle prossime sedute di mercato, capiremo se questa coppia valutaria avrà la forza di andare a ritestare i precedenti massimi relativi oppure continuare la sua discesa fino a supporto scritto prima.

Anche in questo caso rimaniamo ad osservare, per poi posizionarci nel modo migliore sul mercato.

E infine andiamo a concludere questa video analisi, con una delle materie prime più importanti come il petrolio. Quest’ultimo si trova in un’area fondamentale per il suo proseguo ovvero la zona dei 47 dollari al barile. Come detto in tante mie precedenti analisi e video analisi, se il prezzo arrivava dai massimi e rompeva il supporto dei 47 allora si aprivano scenari ribassisti e viceversa.

Adesso, tra le scorte che verranno pubblicate nella giornata di domani e il proseguo del mercato, avremo una chiara idea di cosa vuole fare questa commodity. Non consiglio assolutamente di entrare nella giornata odierna, ripeto aspettiamo i dati fondamentali di domani prima di entrare a mercato.