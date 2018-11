Quattro mosse con cui la Bce potrà affrontare crescita zero

Il Quantitative Easing della Bce rischia di abbandonare l’economia dell’Eurozona in una fasedi rallentamento, con l’effetto di peggiorare le eventuali ripercussioni del protezionismo sul fronte del commercio internazionale. A questo si aggiungono i rischi politici in vari Paesi Ue, con l’Italia alla testa degli scontenti dell’Europa. L’indice dei prezzi “core”, che esclude le componenti più volatili del paniere come l’energia, inoltre, resta ben al di sotto della soglia del 2%.

Pur avendo ribadito la tabella di marcia della normalizzazione della politica monetaria, Mario Draghi ha però fatto sapere nel corso dell’ultima conferenza stampa sulla riunione del consiglio direttivo Bce, che l’istituto centrale è pronto a correggere il tiro se la situazione lo richiederà. Quali sono le armi in possesso dell’Eurotower? Ne ha riassunte 4 il giornalista economico Mario Seminerio, fondatore del popolare blog Phastidio.