Quando uno stato come l’italia è matematicamente fallito

Uno stato come il nostro che logicamente dovrebbe essere sul tetto del mondo per tutto quello di cui disponiamo, dall’arte passando per la moda, turismo, motori, agricoltura,pesca, artigianato e per le nostre idee che tutto il mondo ci invidiava.

La realtà dei fatti è che siamo un paese matematicamente fallito, come mai? Cerco di rendere il concetto il più chiaro e comprensibile a tutti.

Il tutto inizia quando la Banca centrale divorzia dal ministero del tesoro, affidando la politica economica del nostro paese ad una Banca centrale estera che chiedendo interessi sul debito italiano e non permettendo di contrarne altro il tutto crolla.

Uno stato padrone del suo debito e libero di stampare moneta è in grado di generare politiche espansive in casi di crisi finanziaria come la nostra, ed essendo il debito verso sè stesso nessuno andrà mai chiedere gli interessi su tale debito.

Noi spendiamo fior di miliardi in interessi su un debito che cresce e senza la possibilità di immettere denaro nell’economia reale per far ripartire i consumi, anzi dobbiamo impoverire i cittadini tentando di raccimolare il più possibile nella speranza vana di abbassare un debito insanabile.

Analisi Lungo FTSEMIB

Il Battleplan in figura è relativo ad un ciclo Biennale sul nostro indice futures. Attualmente siamo nella fase di chiusura, di conseguenza la tendenza di fondo dei cicli minori sarà fortemente influenzata da quest’ultima.

L’indicatore di ciclo in figura è in fase con quanto detto fino ad ora, in quanto la velocità è nettamente sotto l’asse dello zero.

Medio periodo FSTEMIB

I prezzi nella giornata di ieri hanno invertito la tendenza a pochissimi giorni dall’inizio del …..OMISSIS….

