“Quando recessione arriverà americani saranno impreparati”

L’economia statunitense continua a mostrare di essere in buona salute, ma tra gli esperti si sta diffondendo l’idea anche una recessione economica è inevitabile. E soprattutto che, quando questa si manifesterà, gli americani non saranno adeguatamente preparati.

“Una recessione può sembrare una preoccupazione lontana alla luce degli gli ultimi dati che mostrano come l’espansione economica in corso sia straordinariamente lunga. Ma alla fine per qualche ragione la corsa finirà. E quando questo succederà, il Paese non sarà pronto per affrontare una nuova crisi”, ha spiegato recentemente Annie Lowrey, editor del sito The Atlantic.