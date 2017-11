Fondi comuni perdono quota. Ma entro 2025 raddoppiano masse

Le masse gestite a livello globale sono destinate a raddoppiare entro il 2025, raggiungendo i 145,4 trilioni di dollari, in espansione del 6,2% l’anno rispetto ai valori del 2016. Nei prossimi anni, però, si assisterà a una drastica perdita di rilevanza dei fondi comuni a favore degli strumenti passivi e alternativi, che costringerà l’industria dell’asset & wealth management a riposizionarsi. È quanto emerge dalla ricerca “Asset & Wealth Management Revolution”, appena pubblicata da PwC. Secondo gli analisti della società di consulenza, anche il patrimonio investito in fondi a gestione attiva salirà, passando da 60,6 a 87,6 trilioni di dollari. La loro quota di mercato a livello globale, tuttavia, è vista in rapida discesa, dal 71% degli asse in gestione registrato nel 2016 al 60% previsto entro il 2025.

Parallelamente, i gestori passivi cresceranno, aggiudicandosi un quarto della torta complessiva (oggi è il 17%): equivale a un aumento degli asset da 14,2 a 36,6 trilioni. Nello stesso periodo, anche gli alternativi guadagneranno peso, dal 12 al 15%, arrivando a superare i 21 trilioni di dollari in gestione.

Vincitori e vinti

Nel complesso, l’industria del risparmio gestito potrà avvantaggiarsi dalla notevole crescita degli attivi. Ma ci saranno inevitabilmente vincitori e vinti.