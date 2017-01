Prove di bolla sui mercati, il monito dal crash del 2000

Storicamente, Wall Street versa in una condizione di ipercomprato, e gli investitori dovrebbero prepararsi a un suo dietrofront, nel breve termine, che potrebbe essere comunque limitato a una flessione compresa tra -4% e -7%. La previsione arriva da uno degli strategist più noti di Wall Street, che generalmente è bullish sull’azionario Usa. Si tratta di Tony Dwyer, senior managing director e responsabile strategist di mercato di Canaccord Genuity che, intervistato da Cnbc, parla di una combinazione di fattori che dovrebbe frenare l’exploit degli indici.

Molto più forti sono i toni dell’articolo di Tim Price di SovereignMan.com che ricorda come, in data 30 marzo dell’anno 1999, il Wall Street Journal celebrasse il superamento della soglia di 10.000, da parte del Dow Jones, per la prima volta nella storia.

Cosa successe, tuttavia, dopo? Tim Price ricorda come il titolo del secondo articolo pubblicato sul Wall Street Journal avvertisse, lo stesso giorno.

Il monito bolla dal crash del 2000

“Se questa è una bolla, sicuramente esploderà”.

E così accadde. Il Dow Jones Industrial continuò a salire per i successivi otto mesi e mezzo. Ma il 14 gennaio del 2000, dopo aver testato iol massimo, iniziò una flessione orribile che durò due anni e che azzerò $5.000 miliardi ($5 trilioni) dal patrimonio degli investitori.

Traslando quanto accadde in quegli anni a oggi, Price fa notare come l’azionario Usa sia in condizioni di ipercomprato, dal momento che i titoli azionari vengono venduti attualmente al ratio prezzi-vendita più alto degli ultimi 15 anni, e a un livello ben più elevato rispetto al periodo precedente iol crash del 2008.

Altri campanelli d’allarme sono il cyclically-adjusted prezzi-utili, al record dal crash del 2000 e più elevato del periodo precedente il crash del 2008.

Prove di bolla sui mercati

Tornando allo strategist Tony Dwyer, le motivazioni che adduce per spiegare i timori di un imminente virata in rosso degli indici azionari Usa sono:

il maggiore ottimismo degli investitori.

i livelli record di volatilità implicita

la presenza relativamente alta in termini percentuali sull’indice S&P di titoli che viaggiano al di sopra delle medie mobili degli ultimi 10, 50 e 200 giorni.

“E’ un tipo di combinazioni che crea un contesto maturo per quello che potrebbe essere solo un lieve ma sgradevole ritracciamente.

Queste le motivazioni, spiegate punto per punto, dallo strategist:

Il CBOE Volatility Index (VIX) è sceso nella sessione di mercoledì al livello più basso in due anni e mezzo, mentre l’indice Dow Jones superava la soglia dei 20.000 punti per la prima volta nella storia, qualche minuto dopo l’avvio delle contrattazioni a Wall Street.

Allo stesso tempo, secondo un sondaggio recente stilato da Investor Intelligence, il 61% degli autori delle newsletter sui mercati sono ottimisti sull’azionario, elemento che lascia pensare a un sentiment, secondo , eccessivamente bullish.

Lo strategist fa notare inoltre che, fino alla sessione di mercoledì, Wall Street non ha fatto fronte a una correzione superiore a -5% negli ultimi 146 giorni. Si tratta della fase più duratura, sorpassata solo dal periodo compreso tra il febbraio e il settembre del 2014 (in questo caso i giorni furuono 158).

Per Dwyer, un calo del 5% “potrebbe dunque essere imminente”, e anticipare in ogni caso il ritorno degli investitori dopo gli smobilizzi. A suo avviso, il rialzo di Wall Street, infatti, dopo i minimi successivi alle perdite, dovrebbe essere “significativo”.

L’esperto ritiene infatti che i fondamentali siano positivi e conferma per lo S&P un target di fine anno a 2.340 punti. Altri fattori che giustificano il suo ottimismo in un arco temporale più di lungo termine sono la fiducia nella performance del Pil Usa e i risultati di bilancio della Corporate America.

Lo scorso mercoledì 25 gennaio è stata una giornata storica per Wall Street, con il Dow Jones volato oltre quota 20.000 punti e il Nasdaq che ha segnato nuovo record. Sessione storica anche quella di ieri, che ha visto lo S&P balzare ai massimi di sempre, superando la soglia di 2.300 punti per la prima volta nella storia.