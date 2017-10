Profumi uomo per l’autunno 2017: come scegliere il più adatto

Per chi vuole rinnovare la propria immagine con un profumo di tendenza, ecco le proposte delle principali case di moda per l’autunno inverno di quest’anno. Fra creazioni d’esordio o rivisitazioni di miscele della tradizione, ognuno ha dietro un concept e un modello di uomo. Iniziamo con il Noir Anthracite di Tom Ford, una fragranza dai toni forti, per un uomo misterioso e pieno di contrasti.

L’idea dietro Noir Anthracite è esprimere il lato oscuro e il lato luminoso presenti dentro ogni persona. La lotta fra questi due estremi viene resa attraverso un’essenza di bergamotto, patchouli e sandalo dello Sri Lanka, unita a un sensuale mix di legno di Macassar e legno di cedro dell’Alaska.

Tom Ford

Ben diversa è la scelta di Valentino Uomo con il nuovo Acqua, un’esplorazione contemporanea della freschezza dell’intensità, racchiusa nell’iconico flacone lavorato in vetro a rilievo con motivo a borchie caratteristico dei profumi Valentino. Come spiegato sul sito di Valentino:

Il sentore verde aromatico di un giardino italiano si lega alle essenze di mandarino, cedro e pomodoro verde. La sovversiva profondità del cuoio bianco iridescente unito a un’assoluta di iris conferisce un fascino disincantato, mentre l’essenza di salvia sclarea sposa un cuore di patchouli.

Valentino acqua

Spicca per originalità anche il nuovo profumo di Mont Blanc Legend Night, una fragranza boisé e orientale che rompe con il dualismo dei codici in bianco e nero della casa per far spazio a un colore ambrato che ricorda il legno. Leggiamo sul sito di Mont Blanc:

Le note di testa sono un mix di frizzante bergamotto e salvia aromatica. Le note di cuore si esprimono attraverso il vetiver con un tocco di violetta, mentre le note di fondo sono caratterizzate da una combinazione di legno di cedro e violetta, che dona eleganza e distinzione a questo profumo. La bottiglia di Legend Night, ispirata a un pregiato liquore, è di un intenso colore cognac con dettagli neri a contrasto.

Mont Blanc Legend Night

A distinguersi nella stagione autunno inverno 2017 – 2018 anche il profumo LUI di Guerlain con note di testa con pera e chiodi di garofano e note di base di cuoio, vaniglia, muschio e fumo, il Prada sport Luna Rossa e l’avvolgente Stronger with you di Emporio Armani. La nuova creazione di Hugo Boss The Scent Intense è una “fragranza magnetica e irresistibile, che segna l’inizio di una nuova era di seduzione”: è caratterizzata da note di zenzero, arricchite da un pizzico di cardamomo. Completano il panorama Gentleman di Givenchy, una miscela potente e dolce per l’uomo dei nostri giorni, raffinato e glamour e il nuovo Y di Yves Saint Laurent, pensato per i millennials.