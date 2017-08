Profumi uomo Gucci: i migliori per i manager

Per il manager che vuole essere ricordato e fare di se stesso un vero brand, il profumo è un particolare da non trascurare. I profumi Gucci sono pensati per un uomo moderno e elegante, sono fragranze accoglienti che esaltano la sicurezza di sé. Fra le nuove produzioni di Gucci per il 2017, quale scegliere spetta al proprio gusto personale e all’immagine che si vuole trasmettere agli altri. Certo è che anche chi usa una stessa fragranza da anni può osare e cambiare profumo per risvegliare il proprio fascino.

Il pezzo forte del catalogo 2017 è la confezione arancione di Gucci Guilty Absolute, nato dalla collaborazione tra il direttore creativo che ha trasformato la Maison Gucci in un sogno romantico e fiabesco, Alessandro Michele e il profumiere Alberto Morillas, creatore di fragranze come Acqua di Giò, CK One e molte altre. Parte della serie sono anche Gucci Oud e Made to Measure.

Vediamo in dettaglio i profumi Gucci 2017:

Gucci Guilty Absolute, 150 ml, eau de parfum, a 117 euro. E’ una fragranza creata attraverso una particolare miscela la cui struttura rimane inalterata dalla prima applicazione sulla pelle. Gli accordi di cuoio e legno dorato sono mescolati con essenze naturali di cipresso di Nootka, appositamente selezionati per Gucci Guilty Absolute. Ne deriva un profumo dalle note legnose molto secche, accentuate da tre tipi diversi di olio di patchouli e vetiver dal sentore terroso. Disponibile anche nelle confezioni da 50 ml a 75 euro e da 90 ml a 99 euro.

Gucci Guilty, eau de toilette. Disponibile nelle bottigliette da 50 ml a 65 euro o da 90 ml a 86 euro. Note di testa: lavanda e limone, note di cuore: fiore d’arancio. Note di fondo: cedro e patchouli.

Gucci Guilty Platinum, eau de toilette da 90 ml a 86 euro. Edizione limitata dell’eau de toilette Guilty, ispirata al mondo di Alessandro Michele, in bottiglia color platino con dettaglio GG.

Gucci Made to Measure, eau de toilette disponibile in bottiglie da 50 ml a 75 euro e da 90 ml a 99 euro. Si ispira al servizio sartoriale Gucci Made to Measure, che crea su misura ogni capo, e ne segue la filosofia di attenzione ai dettagli e artigianalità. E’ caratterizzato da note di testa di bergamotto di Calabria, lavanda francese e anice, note di cuore di noce moscata dello Sri Lanka e bacche di ginepro e note di fondo di cisto-labdano, patchouli e cuoio.

Gucci Intense Oud, eau de parfum da 90 ml a 145 euro. In confezione nera e dorata, la fragranza Gucci Oud emana note di testa di pera, lampone e zafferano, note di cuore di rosa bulgara e fiore d’arancio e note di fondo di olio naturale di oud e patchouli.

Nella foto sopra l”attrice Patty Davis, il presidente Usa Donald Trump e l’imprenditrice Kathy Hilton insieme al Gucci perfume launch nel 1997 a New York