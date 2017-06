Sarà una settimana difficile sui mercati, vista la moltitudine di dati macroeconomici che verranno pubblicati tra oggi e venerdì. Quindi massima attenzione a non sottovalutare nessuna riunione e nessun dato che potrebbe portare ad un aumento di volatilità sulle principali valute.

Ti ricordo che la settimana scorsa ti avevo dato (come Forex Trading Pratico) dei segnali di trading, bene, se li hai seguiti avrai fatto sicuramente un ottimo profitto, di almeno 185 pip.

Video Analisi

Analisi Forex

Questa settimana ho analizzato le seguenti materie prime/coppie valutarie del mondo forex:

EUR/CAD

GBP/CAD

AUD/USD

GOLD (Oro)

Partiamo dal cambio euro dollaro canadese, dove la scorsa settimana ti avevo messo in allerta su una possibile divergenza che si stava verificando tra prezzo e CCI impostato a 20 periodi. Se hai seguito il mio consiglio, avrai come minimo portato nel tuo portafoglio un ottimo profitto di 185 pip. Segui sempre le mie video analisi perché a delle volte cui possono essere delle opportunità di ingresso, che io ti svelerò senza problemi e in maniera totalmente gratuita!

Entrare adesso su questo cross valutario al momento non ha proprio senso.

Passando a GBP/CAD al momento il prezzo ha rotto la trend line rialzista tracciata qualche mese fa. In questo momento come per il cambio euro dollaro canadese, non entrerei, aspetterei un ritracciamento per poi entrare al ribasso. Ovviamente sarebbe uno scenario completamente invalidato, se il cross tornasse al di sopra del supporto dinamico.

Questo è quello che potrebbe succedere da un punto di vista grafico, ma da un punto di vista fondamentale, mi raccomando presta massima attenzione ai dati che usciranno nella giornata di domani sull’occupazione inglese. QUest’ultimi potrebbero portare alta volatilità su tutti i cambi valutari forex che hanno la sterlina come “partner”.

Su dollaro australiano dollaro americano, al momento la mia idea è quella di rimanere flat visto che il prezzo si trova nel centro di un macro canale compreso tra i 0.7720 (resistenza) e i 0.7426 (supporto). Come detto poc’anzi, anche in questo caso, massima attenzione ai dati macroeconomici che verranno pubblicati nelle prossime giornate, sia sull’AUD che sull’USD.

E infine vado a concludere questa analisi forex, con una delle materie prime più importanti come il gold. Quest’ultimo dopo aver toccato area 1296 dollari l’oncia, ha completamente ritracciato, rompendo al ribasso il supporto statico in area 1278. Al momento il prezzo dell’oro è tornato all’interno del triangolo simmetrico, quindi il precedente break che c’è stato è stato un classico passo falso fatto da questa materia prima.