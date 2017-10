Professore di Finanza: “cominciate a risparmiare e investire presto”

Quando si è giovani si ha molto tempo in termini di orizzonte temporale, “quindi accumulare cifre anche contenute queste cresceranno parecchio con il tempo” e ciò consente di portare frutti. Ma risparmiare non è sufficiente, bisogna anche investire. Lo ha dichiarato il professore di Finanza Enrico Maria Cervellati, docente Anima SGR.

Gli aspetti tecnici sono importanti quando si investe, ma è ancora più importante evitare di farsi prendere dalle emozioni, secondo Cervellati, che cita i dettami della finanza comportamentale. La finanza comportamentale, ha spiegato il docente, di recente si è evoluta e ora si parla di una versione 2.0.

“Non è possibile investire solo con la testa, solo razionalmente, perché le emozioni hanno un ruolo fondamentale nel prendere decisioni. La finanza comportamentale insegna tutta una serie di tecniche per conciliare ragione e sentimento”, ha speigato in un’intervista rilasciata durante la Settimana mondiale dell’investitore WIW2017.

“È fondamentale cominciare a capire che i comportamenti da tenere quando si investe sono quasi più importanti degli aspetti tecnici. E’ ancora più importante evitare gli errori principali, perché spesso siamo noi i nostri principali nemici“, i principali antagonisti di noi stessi.

È evitando questi errori, ha spiegato Cervellati, che si riesce a investire in maniera più razionale e quindi ha ottenere potenzialmente i risultati migliori. “In qualche modo la finanza comportamentale ci riporta in qualche modo alla razionalità; da un altro punto di vista, ci riporta ai comportamenti corretti da tenere quando si investe”.

In un periodo di massima incertezza sulla strada che prenderanno i mercati dopo i nuovi record toccati da Wall Street, è fondamentale non farsi prendere dalle emozioni ed evitare comportamenti sbagliati. In molti casi è un elemento più importante di tutte le analisi di mercato e di tutti gli aspetti tecnici del caso.