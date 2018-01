Produzione industriale, WEF premia l’Italia: pronta per le sfide future

Una buona notizia per l’Italia, che viene riconosciuta tra i Paesi “leader” al mondo per la produzione industriale anche guardando al futuro. Ad indicarlo è il World Economic Forum in un rapporto diffuso oggi, a pochi giorni dall’appuntamento annuale del summit di Davos, in calendario dal 23 al 26 gennaio.A favorire la nostra economia è soprattutto il tessuto del suo sistema produttivo, mentre tra i fattori che la frenano c’è il contesto istituzionale.

Il ‘voto’ sul contesto istituzionale è appesantito dalle valutazioni sull’efficacia delle norme (52esima) e soprattutto sull’ ‘orientamento futuro del Governo’, che vede l’Italia al 93esimo posto. E’ il peggiore piazzamento nell’intera ‘pagella’ della Penisola.

Lo studio ‘Pronti per il Futuro della Produzione’ assegna all’Italia il 15esimo posto su 100 Paesi per le dimensioni e la complessità della struttura produttiva e la 30esima posizione per i ‘driver’ della produzione, cioe’ i fattori – quali l’innovazione, il capitale umano e le istituzioni – essenziali per fare fronte alle trasformazioni sempre più incalzanti dettate dalla Quarta Rivoluzione Industriale e dalle tecnologie emergenti.

La Penisola viene così inserita tra i 25 Paesi al mondo meglio posizionati per capitalizzare sul futuro della produzione, in grado di trarre vantaggio dalle future opportunità della produzione, ma anche di mitigare rischi e sfide e di essere resiliente agli shock che potrebbe riservare il futuro.

Guardando la classifica, il numero uno mondiale per la struttura della produzione è il Giappone, davanti a Corea, Germania, Svizzera, Cina, una sorprendente Repubblica Ceca, Usa, Svezia, Austria, Irlanda, Singapore, Regno Unito, Finlandia e Italia. La Penisola precede, tra gli altri, anche la Francia (18esima).

Agli Stati Uniti va, invece, il primato per i ‘driver’ della produzione, davanti a Singapore, Svizzera, Regno Unito, Olanda, Germania, Canada, Svezia e Danimarca. La Francia è 14esima, il Giappone 16esimo, la Cina 25esima e l’Italia (30ma) è preceduta anche dall’Estonia.