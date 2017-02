Prodi: no al voto anticipato. E l’ex premier dà anche ragione a Merkel

Romano Prodi boccia il ritorno anticipato alle urne.

“Ho sempre considerato l’ipotesi di elezioni anticipate una prospettiva poco probabile e, in questa fase, politicamente sbagliata. A maggior ragione, ora, credo che il governo italiano debba avere la tranquillità necessaria per affrontare questi temi (..)La sfida delle due velocità interpella tutto il Paese – spiega – e l’Italia deve tornare a diventare un protagonista attivo della politica europea”, “il problema dell’Italia è la demoralizzazione della società, che non crede più in se stessa. Per aggiustare queste cose ci vuole il cacciavite e una politica di lungo periodo che abbia una sua continuità”. E’ quanto sostiene l’ex presidente del Consiglio che, in un’intervista a la Repubblica, afferma anche, dando praticamente ragione a Merkel che in mancanza di una politica europea condivisa, l’unica strada percorribile è quella di formalizzare una Unione europea a due velocità, come auspicato dalla cancelliera Angela Merkel.

“Tutti insieme non si riesce a portare avanti il progetto europeo. La mossa della Cancelliera è benvenuta anche perché mi sembra che finalmente dia una prima risposta a Trump e a Le Pen”.