Prodi: “la mia Ue è morta. Tedeschi su FCA? Da che pulpito”

La sua Ue è morta, e di veri leader politici, in giro, non se ne vedono. Riguardo alla Germania, che critica FCA, il commento è: “Da che pulpito”. L’ex premier ed ex presidente della Commissione europea, Romano Prodi, si toglie più di un sassolino dalla scarpa nell’intervista rilasciata a Quotidiano.net. E non nasconde la delusione per come il progetto europeo stia arrancando, così come ne ha più di una su Donald Trump.

Alla domanda del giornalista che arriva chiara e diretta: “Ma l’Europa è già morta?”, così il professore risponde:

“Certo, la mia Europa sì. Ma spero che la crisi la svegli. Ora possiamo solo aggiungere: preghiamo… L’augurio è di poter ancora costruire una Europa che possa reggere, anche se non con un ruolo da leadership come speravo, il confronto con i giganti del mondo”. Il punto è che ” a volte i leader nascono”, ma “per ora quelli attuali non si sono dimostrati tali. Speriamo ne arrivino di fronte a quella che è una sfida capitale”.

Una critica alla Germania sul caso FCA,proprio non riesce a negarsela, dicendosi d’accordo con l’atteggiamento del governo italiano e ricordando, in modo più o meno implicito, lo scandalo delle emissioni che ha travolto il colosso dell’auto tedesco Volkswagen,

“Lo scontro dell’auto è incomprensibile. La Germania ha fatto un’interferenza nel nostro Stato nazionale. E viene da dire: da quale pulpito… In questo concordo con Delrio: piantatela”.

