Private banking, in ordine sparso alla ricerca della redditività

A Piazza Affari sono quotate alcune piccole banche dedicate alla clientela di alto profilo. La focalizzazione sulle attività di private banking consente di avere una stabilità dei ricavi ma la concorrenza nel settore è sempre più forte

Le piccole del private banking quotate a Piazza Affari crescono poco o nulla in termini di redditività, sebbene un paio, ovvero Banca Profilo e Banca Finnat in Borsa da inizio anno, abbiano fatto bene: rispettivamente, +38,3% e 11 per cento. Quanto al multi family office Scm Sim quotato sul mercato Aim Italia e a Banca Intermobiliare, le performance sono con il segno meno davanti. Sulla prima c’è un -4% ma il gruppo è impegnato in vari percorsi di crescita tra cui la creazione di una Sicav Ucits che agisca da “wrapper” per lo sviluppo di strategie di lungo e breve termine e altre tipologie di gestione. Il -10% di Bim, invece, è da attribuirsi al fatto che quello di Banca Intermobiliare è il dossier più caldo del settore a causa delle difficoltà degli azionisti di riferimento Popolare di Vicenza e Veneto Banca. La società, mentre scriviamo, è oggetto di cessione e in questi giorni è in corso la data room per trovare al più presto un nuovo azionista.

Di certo tutte queste realtà, anche in scia alla Mifid 2, puntano a crescere. E lo fanno in due modi: o attraverso un piano di reclutamento di banker dalla concorrenza o attraverso la ricerca di partner industriali che potrebbero essere interessati al loro acquisto. È difficile quindi fare un discorso d’insieme quando si parla di società diverse, a maggior ragione se la focalizzazione del business è differente, ma le novità non mancano di certo. Intanto, tra le operazioni in corso che riguardano il settore, ci sono la probabile chiusura delle attività di private banking di Schroders Italia (sul gruppo c’è un’ipotesi di matrimonio con Banca Patrimoni ma ancora è tutto in discussione) e la quotazione di Kairos.

“Kairos aveva 4 miliardi in gestione nel 2012. Oggi ne ha 8 ed è possibile che arrivi a gestirne 20 nel 2020″, ha dichiarato Boris Collardi, ceo di Julius Baer. L’ingresso del gruppo elvetico in Kairos risale al 2013 quando acquistò il 19,9% della società fondata da Paolo Basilico. A fine 2015 ha esercitato l’opzione per salire all’80%. Lo step successivo è la quotazione.

Modelli e società a confronto

Inziamo da Bim. Due aspetti cui si guarda con particolare attenzione sono la consistenza patrimoniale dei potenziali acquirenti di Banca Intermobiliare e la tipologia di veicolo che verrà costituito per fare l’acquisizione. Per la private bank che capitalizza circa 200 milioni, si guarda con particolare attenzione anche al prezzo. Ad aver avuto accesso alla data room sono i fondi di private equity Warburg Pincus, Attestor, Je Flowers e Barents Re. Entro la prima settimana di settembre, se tutto filerà liscio, dovrebbe partire l’esclusiva al soggetto che ha presentato l’offerta vincolante ritenuta più congrua e soddisfacente. Tale periodo non dovrebbe superare i 30 giorni. In ogni caso la sensazione è che, chi se la comprerà, “farà di Bim una sua creatura e la allineerà al proprio modo di fare business”, ha commentato un analista.

L’ad Giorgio Girelli prevede, come da piano industriale 2017-2021, la creazione di una private bank di fascia alta (asset medi per cliente superiori a un milione di euro) e indipendente. Pare che i fondi abbiano cercato di sondare la sua disponibilità a rimanere. Bim ha chiuso il 2016 con una perdita di 93,3 milioni (era di 19,88 mln nel 2015) e ha avviato nel 2017 un profondo processo di turnaround. È comunque confermata la strategia di crescita, anche grazie al reclutamento di banker molto selezionati e qualificati: attesi al 2021 15 miliardi di euro di masse.

Totalmente diversa la storia di Banca Profilo. Il nuovo piano industriale 2017/2019 prevede di riformulare il modello di servizio sulla base dei nuovi bisogni dei clienti e del nuovo contesto competitivo. Ora i risultati sono migliorati, sta puntando forte sul fintech e, sebbene non ci siano rumor di fusioni o acquisizioni, ha tutte le carte in regola per poter essere ritenuta interessante da qualche altro player alla ricerca di realtà private quotate in Italia.

A livello finanziario, Banca Profilo punta a raggiungere masse pari a 9 miliardi di euro al 2019 oltre ai ricavi pari a 70 milioni di euro, a un risultato operativo superiore a 10 milioni di euro e a un utile netto superiore ai 6 milioni. Ma per migliorare la redditività, la banca punta al fintech (grazie alla partnership tra Banca Profilo e Tinaba) e a più evoluti servizi di wealth management on line che, attraverso algoritmi, automatizzano il processo di consulenza finanziari. Il gruppo intende inoltre potenziare le sinergie tra private, investment banking e fiduciaria. Family office e istituzionali, clienti Hnwi e millenials sono il nuovo focus.

Per Banca Finnat le sorprese non mancano. La banca viene da un sequestro preventivo di beni per 2,5 milioni di euro a febbraio 2017 nei confronti dell’ex presidente Giampietro Nattino. Provvedimento disposto dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della procura di Roma. In una nota della Guardia di finanza si leggeva che da un’inchiesta sono emerse “condotte penalmente rilevanti per manipolazione del mercato” nei confronti del banchiere per aver effettuato a più riprese compravendite di azioni di Banca Finnat con lo schermo di depositi presso l’Apsa, l’amministrazione del patrimonio del Vaticano, e lo Ior nella disponibilità dello stesso Nattino.

Ma i risultati del primo semestre del 2017 sono buoni: il periodo si è chiuso con un utile netto di 11,91 milioni di euro, in forte aumento rispetto ai 4,02 milioni contabilizzati nei primi sei mesi dello scorso anno. In aumento anche il margine di intermediazione che è cresciuto da 30,01 a 40,27 milioni di euro (+34%). A fine giugno le masse totali avevano raggiunto i 14,4 miliardi di euro. Ora si punta a un piano di reclutamento di banker piuttosto corposo.

Scm Sim, guidata dall’ad Antonello Sanna, intende proseguire nel processo di internazionalizzazione. A questo proposito, in particolare, Sanna ricorda l’apertura di una sede londinese, a Mayfair, e anticipa la possibilità di un’ulteriore sede in Svizzera. Altro fronte caldo su cui è impegnata la società è legato alla crescita della rete di financial advisor, attualmente basata su circa 30 professionisti che gestiscono un portafoglio di circa 500 clienti, per un totale di masse intorno a 1,1 miliardi. Attraverso un modello di consulenza più ampio, che va oltre la semplice vendita di fondi, Scm Sim ha suscitato, dopo la sua quotazione, l’interesse di qualche private banker e consulenti di fascia alta, interessati a modelli congruenti con la normativa Mifid 2. Lo sviluppo della rete dei consulenti potrà avvenire anche attraverso operazioni di aggregazione con altre realtà del settore.

L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero di settembre del magazine Wall Street Italia