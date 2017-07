Previsioni sull’indice Hang Seng

Come avevamo avvisato stiamo allargando la quantità dei mercati monitorati dal nostro cento di osservazione ed oggi volgiamo introdurre l’indice Cinese che da un anno è toro poderoso, ha infatti messo assegno oltre un +46% dal 2016 ad oggi.

Attualmente la nostra previsione vedrebbe il target dell’indice attorno ai 28.500, target che tuttavia potrebbe non essere raggiunto in relazione alla situazione Cinese che dovrebbe portare un calo dei listini da Agosto in avanti, quantomeno questo è ciò che ci aspettiamo.

Secondo l’analisi temporale ciclica sviluppata sul ciclo Decennale siamo vicini ad un nuovo massimo che potrebbe:

Essere imminente in relazione al fatto che i prezzi sono ora a ridosso della trend line, in seguito al pull-back sviluppato sul ciclo Annuale in corso (ipotesi meno probabile);

Continuare fino a target dopo un leggero ritracciamento imminente dovuto dalla resistenza che la trend line provoca sui prezzi (ipotesi più probabile), a tal proposito ricordiamo che le trend line altro non sono che medie mobili statiche, quelle nel grafico sono rappresentative del ciclo Decennale).

La seconda ipotesi delineata, infatti, è anche quella delineata dal nostro algoritmo previsionale di lungo termine che ipotizza un proseguo della salita fino a target previsto, poi una discesa sostenuta successivamente ad un modesto canale distributivo.

Proprio quel canale distributivo potrebbe essere, se si verificherà, un ottima opportunità di ingresso che non tralasceremo in considerazione che il ritracciamento previsto per oltre il 15%.

Nel periodo estivo e nell’ ultimo trimestre dell’anno in corso dovremo quindi monitorare costantemente l’andamento di questo mercato per sfruttare eventuali opportunità operative.

