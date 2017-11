Previsioni sull’ indice Hang Seng

Rispetto al precedente aggiornamento sull’ indice Hang Seng non è variato molto.

L’analisi di lungo periodo dell’ indice in questione attraverso il battleplan Ventennale mostra chiaramente come i prezzi si stanno avvicinando al massimo ciclico (evidenziato con il cerchio blu).

L’indicatore di ciclo rappresentativo del ciclo Annuale fusion (rosso in basso), si è deformato indicando una fusione in corso tra Annuale e Biennale fusion.

Il Rally degli ultimi giorni ha portato i prezzi molto vicino alla banda superiore che funge da target, al contempo le bande sono prossime a testarsi.

Dovremmo quasi esserci…

La previsionale di lungo periodo periodo è perfettamente in fase con i precedenti indicatori se non per il fatto che evidenzia la discesa imminente, mentre a mio avviso siamo sì sul massimo ma crediamo che prima di scendere ci debba essere un po’ di distribuzione.

Torniamo ora al medio periodo sul FTSEMIB.

I prezzi si stanno sempre più avvicinando al massimo del …OMISSIS…

