Previsioni sull’indice Eurostoxx

Previsioni su Eurostoxx

Da alcune settimane non presento più l’alternativa alla previsione nell’immagine.

Questa previsione, come ormai sapranno bene i miei lettori, ipotizza un ciclo Ventennale composto da due cicli Decennali ciascuno composto da tre cicli Economici, ognuno dei quali è formato da tre cicli Annuali fusion.

Un conformazione mai vista prima d’ora che sembra ad oggi aderire bene con il mercato e, secondo i nostri algoritmi, essere la previsione più probabile al momento.

Il fatto che non sto pubblicando da qualche tempo la previsione con fasatura ciclica standard (la più frequente da oltre un secolo) formata da un ciclo Ventennale composto da due cicli Decennali, ognuno dei quali composto da due cicli Economici, da due Biennali ciascuno a loro volta formato da due cicli Annuali, non vuol dire che non possa più verificarsi ma solo che al momento è poco probabile.

Tuttavia non siamo ancora fuori dal pericolo che possa avverarsi, nei prossimi report vedremo di chiarire quando questa alternativa sarà definitivamente superata ed il perché.

Secondo questo modello previsionale ci dovremmo quindi trovare sul primo ciclo Annuale Fusion del secondo ciclo Economico iniziato a Maggio 2016, dopo una lingua di Bayer durata un ciclo Intermestrale (ciclo alla quarta inferiore di un ciclo Economico).

I canali di lungo periodo delineano una tendenza rialzista ancora ben definita ed un target di arrivo in area 3500/3600.

Target che il future dovrebbe raggiungere, seguendo il percorso ipotizzato dall’ indicatore di Taylor, entro settembre 2017.

Quell’ area di prezzo corrisponderà con il massimo del ciclo Annuale fusion in corso.

