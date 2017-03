Previsioni sull’ Eurostoxx …

Oggi sarò molto sintetico limitandomi a commentare le previsioni sul future, dove non sembra essere cambiato, per il momento, il primo target tutt’ora stabile in area 3.600/3650.

Le previsioni sono quindi ancora rialziste nel medio-lungo periodo, con un margine di crescita del 9% circa.

Raggiunto il target non necessariamente la tendenza di lungo periodo dovrà cambiare, sarà possibile a quei livelli sviluppare previsioni più aggiornate sul futuro.

La trend line di lungo perido è stata rotta al rialzo ed ora i prezzi stanno nuovamente accumulando per il proseguo della tendenza, solo un ritorno dei prezzi sotto la trend line sarebbe un segnale di variazione del trend.

L’algoritmo di Taylor nel lungo periodo prevede una salita fino al target delineato entro l’estate dell’anno corrente.

Lo stesso algoritmo nel medio periodo evidenzia una possibile opportunità di acquisto imminente, se pur di brevissimo periodo.

L’algoritmo evidenziato è sviluppato in time frame di 15 minuti pertanto si modifica trentaquattro volte al giorno, l’immagine riportata dopo un’ora può essere obsoleta, raccomandiamo di tenerne conto.

