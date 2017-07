Previsioni sul mercato tedesco

Dopo diverso tempo rivediamo la situazione ciclica sul mercato Tedesco, il Dax pare non abbia voglia di arrivare al target prefissato, tutt’ora invariato in area 13.700 circa.

Target che nonostante rimane delineato con chiarezza, per le nostre previsioni attuali è considerato poco probabile.

Ciò anche in considerazione del fatto che il future pare abbia già preso la via del rintracciamento che dovrebbe portare alla chiusura del ciclo Annuale Fusion.

In conclusione possiamo dire che secondo i nostri algoritmi le maggiori probabilità sono a favore di un ritracciamento del ciclo Annuale già in corso, mentre minori probabilità sono a favore di un Intermestrale ribassista che sviluppi ancora la sua fase iniziale al rialzo.

L’indicatore di ciclo Annuale Fusion è indubbiamente in zona di massimo, ma si presterebbe nella sua attuale posizione ad entrambe le possibilità, in sostanza non ci dà informazioni aggiuntive e valide al momento, va monitorato con le medie mobili cicliche per come sanno fare gli abbonati.

Diversa invece l’informazione del fattore tempo e della fasatura ciclica che sviluppata attraverso il Batteplan delinea con chiarezza probabilità a favore della prima ipotesi, ossia ribasso già iniziato e probabilmente non molto profondo in considerazione del fatto che starebbe rintracciando il primo ciclo Annuale del secondo ciclo Economico del ciclo Ventennale in corso.

Di conseguenza la nostra previsione più probabile vedrebbe il future in discesa fino ad area 11.250/11.500, target dinamico che quindi può subire con il passare delle sedute molteplici variazioni.

Attualmente comunque collocato in quell’ area prezzo.

Nel medio periodo potrebbe esserci uno sviluppo in questi termini del percorso del future (Probabilità di successo previsione 56% ).

Per quanto concerne la fase di rintracciamento noi manteniamo una posizione flat per tutto il periodo, operare short sarebbe altamente rischioso trovandoci controtendenza con i cicli superiori.

