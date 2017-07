Previsioni sul mercato Italiano…

Come di consueto aggiorniamo anche la previsione del future Italiano che mantiene inalterato il target di arrivo del rialzo ad oggi fermo in area 22.500 circa.

Target allineato al prezzo del massimo 2015, l’area prezzo dovrebbe essere testata prima dell’inizio del ritracciamento del ciclo Annuale, quantomeno questo è ciò che “dovrebbe” accadere da “manuale”.

Tuttavia la nostra attuale previsione non è allineata con questo target vediamone il motivo.

L’indicatore di ciclo rappresentativo del ciclo Annuale Fusion è senza dubbio in zona di massimo ma non ha ancora svoltato al ribasso, pertanto al momento attuale questo indicatore non da valore aggiunto ad una adeguata discriminazione sul futuro di breve termine.

Tuttavia la previsione temporale ciclica sviluppata attraverso il Battleplan evidenzia con sufficiente chiarezza il raggiungimento del massimo.

Da valutare ancora se si tratterà del massimo assoluto o relativo (lo vedremo in un prossimo report), tuttavia una correzione al momento sta nell’ordine delle cose.

Come abbiamo annunciato le nostre posizioni sono state chiuse oltre un mese fa ed attualmente su questo mercato restiamo neutri fino al minimo del ciclo Annuale Fusion in corso.

Su quel minimo valuteremo un nuovo ingresso long, in sintonia con la tendenza di fondo di lunghissimo periodo.

In conclusione la nostra previsione si sviluppa come delineato nel grafico, chiusura dell’ Intermestrale in corso ed un ulteriore ciclo Intermestrale ribassista che dovrebbe portare al minimo del ciclo Annuale Fusion in corso nell’ ultimo trimestre 2017.

