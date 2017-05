Previsioni sul future Ftsemib …

Come di consueto aggiorniamo la previsione sul future Ftsemib che al momento non sembra sostanzialmente essere cambiata, permane pertanto il target di arrivo sul ciclo Annuale in area 22.000 circa.

In pratica la previsione denominata Annuale Fusion pare sia arrivata vicino alla fine.

Questa previsione che abbiamo sempre dato come maggiormente probabile pare abbia preso il sopravvento sulla previsione che delineava un ribasso “devastante” da noi soprannominata versione “B” e conosciuta da coloro che seguono i nostri report.

Sia chiaro parlando di previsioni non possiamo sapere con certezza cosa succederà, ma a questo punto la previsione B ha una percentuale di probabilità di realizzarsi molto bassa, benché non impossibile ovviamente.

In relazione a quanto detto una volta raggiunto il massimo ciclico, il ritracciamento non dovrebbe essere particolarmente profondo in quanto l’attuale ciclo Annuale sarebbe il primo del secondo ciclo Economico del primo ciclo Ventennale del nuovo ciclo Secolare.

L’indicatore di ciclo rappresentativo del ciclo Annuale Fusion delinea un avvicinamento alla zona di massimo, ma la salita non dovrebbe essere ancora finita.

Il massimo ciclico dovrebbe avvenire tra Luglio e Agosto di quest’anno , data delineata attraverso la previsione del Battleplan.

Come sempre le date future sono da considerare con un margine di tolleranza in quanto sviluppate su una piattaforma che non gestisce correttamente le date nel futuro.

Al di la di questo il massimo ciclico dovrebbe quindi avvenire sul prossimo ciclo Mensile.

Come di consueto lo sviluppo del tragitto futuro del future effettuato con il nostro algoritmo previsionale.

Si noti come il ritracciamento dopo il massimo non dovrebbe essere profondo dovrebbe arrivare in area 18.000/18.500 al massimo.

Va tuttavia considerato il fatto che la previsione è decisamente provvisoria, in quanto per fissare un target più preciso dovremmo attendere il raggiungimento del massimo ciclico.

