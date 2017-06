Previsioni sul Future Ftsemib …

Pare sia rimasto invariato il target in area 22.000/22.500 , tuttavia la lateralità del mercato da un mese a questa parte potrebbe cambiare le cose nel medio termine.

Ciò anche in considerazione del fatto che il ciclo Intermestrale pare abbia fatto il massimo, motivo per il quale nel medio termine i prezzi dovrebbero continuare a scendere tornando nel breve periodo fino ad area 20.500, livello che se rotto aprirebbe il via ad una ulteriore discesa fino ai 19600/19.700 (ricordo che i target da me evidenziati sono dinamici , possono quindi subire modifiche quotidiane).

Il ciclo Annuale , in relazione a quanto indicato dall’ indicatore di ciclo, si sta avvicinando sempre più all’ area di massimo, i tempi sarebbero adeguate per prese di beneficio.

Come dicevo il ciclo Intermestrale è in area Sell, si dovrà vedere tuttavia fino a dove arriveranno i prezzi in relazione all’ inizio del nuovo ciclo Mensile, il terzo ed ultimo dell’ Intermestrale in corso.

La previsione di medio-lungo termine sviluppata attraverso i nostri algoritmi delinea il massimo del terzo Intermestrale, dell’Annuale in corso, come già raggiunto ed ipotizza una discesa per come descritta prima in termini di target.

