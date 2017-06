Previsioni sul future Eurostoxx …

Dedichiamo oggi l’aggiornamento alla previsione sul future Eurostoxx , al momento non sembra essere cambiata anch’ essa di alcunché di rilevante, in linea con quanto visto per il future Ftsemib ed il Dax visti nei giorni scorsi.

Permane il target di arrivo sul ciclo Annuale in area 3.600/3.800 circa.

Siamo molto vicini all’area di massimo e come per Ftsemib e Dax ho chiuso il 70% delle posizioni per gli stessi motivi descritti nell’articolo di ieri.

Apertura che come avevo indicato a suo tempo ove posta la freccia verde di destra avveniva in area 2.600 circa, l’andamento successivo è andato senza ombra di dubbio secondo le più ampie aspettative.

Nel complessivo tutte e tre le operazioni sono andate molto bene, ovviamente non sono ancora concluse in quanto per ognuna resta il 30% delle rispettive posizioni a mercato, pertanto il monitoraggio dell’andamento sarà più serrato, da qui in avanti, onde evitare di farsi cogliere impreparati dal ritracciamento che potrebbe erodere le prese di beneficio fino a qui capitalizzate.

Indicatore di ciclo, rappresentativo del ciclo Annuale Fusion, indica un avvicinamento alla zona di massimo, dovrebbe tuttavia mancare ancora un po’ di salita al massimo assoluto anche per questo future.

Tuttavia il Battleplan del ciclo evidenzia la zona di massimo come già raggiunta pertanto l’indicazione di questo strumento è in contrasto con l’indicatore di ciclo e la previsione che segue nella slide successiva.

Nel momento in cui le informazioni ricevute sono contrastanti si entra in una fase di verifiche sui volumi che effettuerò tra oggi e domani, nel caso l’informazione non sia coerente con un proseguo del rialzo anche la restante parte del 30% verrà chiusa in via prudenziale, per quanto mi riguarda tutti gli strumenti che utilizzo devono dare la stessa informazione diversamente vado flat.

Ecco come dovrebbe essere lo sviluppo del tragitto futuro del future effettuato con il nostro consueto algoritmo previsionale.

La previsione che proietta il percorso futuro del future indica un proseguo fino a target prefissato, tuttavia essendo una previsione probabilistica, come ovvio che sia, può errare pertanto manterrò la linea descritta sopra.

Approfitta della nostra offerta promozionale all-inclusive: è inoltre attivabile gratuitamente la versione demo della durata di un mese senza vincoli di rinnovo. Essa comprende tutti i servizi disponibili sul sito e 25 corsi di formazione inclusi nella promozione di RatingConsulting.eu.

http://www.ratingconsulting.eu/home/services/attiva-la-prova-gratuita?p=3&t=ott2016