Previsioni sul Future e Eurostoxx …

Tutt’ora fermo il target del ciclo Annuale Fusion anche sull’ Eurostoxx che resta fermo in area 3.700/3.800.

Anche per quanto riguarda questo future il mercato sarebbe quindi maturo per un ritracciamento.

L’attuale fase di lateralità potrebbe, quindi, essere una probabile fase di distribuzione , che come tutte le distribuzioni potrebbe portate i prezzi ancora leggermente al rialzo per poi innescare una discesa repentina.

(Per l’immagine ricordo che i target evidenziati sono dinamici , possono quindi subire modifiche quotidiane).

Indicatore di ciclo conferma l’avvicinamento alla zona di massimo e sta per girare al ribasso.

Come per il mercato Tedesco, anche per l’ Eurostoxx, valgono le differenze evidenziate nel report di ieri rispetto al future Italiano.

Nonostante la possibilità che i due mercati ( Eurostoxx e Dax) abbiano lo stesso passo di quello Italiano e siano inferiori in termini di probabilità, non possono essere escluse totalmente e di conseguenza devono essere tenute in considerazione.

La nostra previsione di lungo periodo evidenzia ancora un possibile rialzo e poi una correzione fino ad area 3.200 circa, per la chiusura del ciclo Annuale in corso.

In pratica un test secondario , ossia un classico schema d’ inversione.

Approfitta della nostra offerta promozionale all-inclusive: è inoltre attivabile gratuitamente la versione demo della durata di un mese senza vincoli di rinnovo. Essa comprende tutti i servizi disponibili sul sito e 25 corsi di formazione inclusi nella promozione di RatingConsulting.eu.

http://www.ratingconsulting.eu/home/services/attiva-la-prova-gratuita?p=3&t=ott2016