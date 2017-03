Previsioni sul future Dax …

Da molto tempo ormai spiego le differenze tra due modelli previsionali di Battleplan a Vent’ anni, pertanto chi legge i miei report con attenzione sa già quali sono, non staro quindi a ripeterle oggi.

Mi limito a dire che a prescindere dalla composizione dei sottocicli del ciclo Ventennale il mercato si sta muovendo con una buona aderenza alla previsione.

Ovviamente la certezza che sia proprio questo scenario che prenderà piede e non quello alternativo, che vedrebbe l’Annuale in corso come ultimo ribassista del ciclo Economico ancora in corso, l’avremo solo quando i prezzi supereranno il massimo del ciclo Annuale precedente.

Pertanto ancora un po’ di pazienza, ad ogni modo le probabilità sono a favore della previsione nell’ immagine.

I canali di lungo periodo delineano un target di massimo del ciclo Annuale ai livelli del massimo precedente, come da previsione, da li un Intermestrale di consolidamento (ossia nuova accumulazione), poi i prezzi dovrebbero ripartire.

Il Ciclo Annuale è ancora rialzista, ma in avvicinamento al massimo che dovrebbe avvenire in area 12400/12600.

Taylor di medio periodo ipotizza addirittura uno slancio sull’ ultimo Intermestrale del ciclo Annuale fino a quota 13.000 circa.

Se cosi fosse dovrebbe poi esserci un rintracciamento fino ad area 11.900/12.000 a concludere il canale di riaccumualzione sul primo Annuale del nuoco ciclo Economico.

