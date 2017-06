Previsioni sul Future Dax …

Nessuna novità , come per il future Italiano visto ieri, per il target del ciclo Annuale Fusion del Future Dax che resta stabile in area in area 13.300/13.500 , difficile al momento essere quindi più precisi.

Dovremmo già essere in area di massimo sia:

dal punto di vista del target, che essendo dinamico potrebbe avere delle contrazioni in conseguenza dell’innesco di prese di beneficio;

dal punto di vista del fattore tempo, in considerazione del fatto che dal minimo di partenza del ciclo Annuale Fusion risale a Febbraio 2016 ed i tempi sono quindi maturi considerati i mesi trascorsi;

Ci attendiamo quindi per questo mercato, nel breve periodo, l’inizio di possibili ritracciamenti.

(Per l’immagine ricordo che i target evidenziati sono dinamici , possono quindi subire modifiche quotidiane).

L’indicatore di ciclo conferma la tesi esposta con un lento, ma continuo, avvicinamento all’ area di massimo.

Pur non avendo ancora girato al ribasso l’indicatore evidenzia con chiarezza l’avvicinamento al massimo ciclico.

Anche la nostra previsione sviluppata attraverso il Battleplan è chiara nel confermare il raggiungimento dell’area di massimo.

Il mercato Tedesco, rispetto al quello Italiano, presenterebbe secondo questa previsione un passo diverso, essendo iniziato in Febbraio e non in Giugno 2016.

Ciò perché sul Dax non verrebbe considerato il primo Intermestrale come test secondario, in caso contrario mancherebbe ancora un ciclo Intermestrale al massimo ciclico.

Come sempre considerato che non apparteniamo alla divisione dei Magi, possiamo solo prevedere le varie possibilità ed attribuire ad ognuna di esse un differente grado di probabilità.

In borsa certezze zero! Chi promette il contrario o è un ciarlatano o peggio ancora è un truffaldino (per essere moderati).

Ad ogni modo al momento il rintracciamento previsto non parrebbe essere niente di particolare, anzi, secondo il nostro algoritmo sarebbe più che altro un canale laterale piuttosto lungo che dovrebbe portare ad una nuova accumulazione.

