Previsioni sul future Dax …

Come di consueto aggiorniamo la previsione sul future Dax partendo dal lungo periodo, lunghissimo direi, il ciclo Ventennale.

Ciclo che dovrebbe essere iniziato molto probabilmente nel 2011, ad oggi 80% di probabilità, ed attualmente i prezzi si troverebbero nei dintorni del massimo del primo ciclo Annuale del secondo ciclo Economico.

Il ritracciamento di questo ciclo Annuale non dovrebbe essere gran cosa, considerata la forte tendenza rialzista che dovrebbe avere il ciclo Economico essendo il secondo del primo ciclo Decennale dovrebbe essere quello con maggiore spinta rialzista.

In pratica come evidenziato nell’ immagine.

Il primo target d’ arrivo di questo ciclo Annuale non sembra essere cambiato dall’ ultimo aggiornamento, attualmente stabile tra i 13.300 ed i 13.800.

Ovvio che essendo un target dinamico, si aggiorna ogni giorno e potrebbe subire leggere variazioni in relazione a spinte improvvise del mercato, ma lo scarto non comprometterebbe in ogni caso il risultato della previsione e dell’operatività.

La previsione sviluppata attraverso il Battleplan per il ciclo Annuale Fusion, evidenzia anch’ essa un ritracciamento sul ciclo molto modesto.

Dovremmo essere arrivati alla zona di massimo e di conseguenza da qui in avanti i prezzi dovrebbero iniziare a scendere nel medio periodo.

La previsione che proietta il future sviluppata dai nostri Algoritmi, non totalmente in accordo con quanto detto fino ad ora, evidenzia ancora una leggera salita e poi un ritracciamento veramente modesto in chiusura del ciclo Annuale Fusion.

Da li in poi il nuovo ciclo Annuale.

Anche in questo caso, come detto anche nel report di ieri inerente al future Ftsemib, l’analisi ciclica permette di individuare delle differenze nelle previsioni e di conseguenza è possibile rifasare le proprie posizioni.

Approfitta della nostra offerta promozionale all-inclusive: è inoltre attivabile gratuitamente la versione demo della durata di un mese senza vincoli di rinnovo. Essa comprende tutti i servizi disponibili sul sito e 25 corsi di formazione inclusi nella promozione di RatingConsulting.eu.

http://www.ratingconsulting.eu/home/services/attiva-la-prova-gratuita?p=3&t=ott2016