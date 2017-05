Previsioni sul Future Dax …

Le forti discese dei due giorni scorsi al momento non sembrano aver intaccato il target di arrivo del future Dax, tuttavia anche per questo mercato vale ovviamente quanto detto nel report dei giorni scorsi in riferimento ai due scenari possibili nel lungo periodo.

Al momento il target resta quindi in area prezzo 13.500 circa, cruciali saranno le giornate delle prossime sedute tra gli 8 e i 14 giorni.

L’indicatore di ciclo sull’ Annuale Fusion, nonostante si avvicina sempre più all’ area di massimo, non ha ancora dato alcun segnale ribassista.

I prezzi in egual modo sono ancora sopra il livello del massimo del 2015.

In pratica pare proprio che sia il target, che le indicazione dell’indicatore di ciclo, siano allineate alla previsione esposta nel grafico che evidenzia il massimo ciclico nell’ estate di quest’anno.

Il ciclo Mensile è indubbiamente in fase ribassista , ora i prezzi dovrebbero fare un pull back sulla linea di crollo del canale ribassista per continuare a scendere.

Approfitta della nostra offerta promozionale all-inclusive, è inoltre attivabile gratuitamente la versione demo della durata di un mese senza vincoli di rinnovo. Essa comprende tutti i servizi disponibili sul sito e 25 corsi di formazione inclusi nella promozione di RatingConsulting.eu.

http://www.ratingconsulting.eu/home/services/attiva-la-prova-gratuita?p=3&t=ott2016