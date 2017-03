Previsioni sul Dax …

Il future Dax si trova in zona di massimo del terzo ciclo Intermestrale dell’Annuale in corso, in una situazione ciclica nella norma saremmo sull’ orlo di un precipizio vicini all’inizio della discesa, il rintracciamento di un ciclo Annuale è sempre cosa non indifferente.

Ma come evidenzio da molto tempo ci dovremmo trovare su una conformazione nuova con un ciclo Annuale Fusion composto da quattro cicli Intermestrali, il massimo dell’annuale dovrebbe quindi avvenire sul prossimo ciclo Intermestrale.

Oltretutto se questa conformazione si rivelasse corretta, probabilità circa del 75%, ci troveremmo sul primo Annuale del primo ciclo Economico del nuovo ciclo Ventennale, il rintracciameto quindi di questo ciclo sarebbe veramente marginale.

Quale l’altra previsione che mantiene il 25% di probabilità, l’ho pubblicata molte volte, salita fino a formare un dubbio massimo in area 12.500 e poi abissi fino a 8.500/9.000.

Con i prezzi attuali da quando avevo evidenziato prezzi interessanti per gli acquisti sul primo livello siamo ormai arrivati a quasi un 30% di rendimento (senza leva).

Ecco la proiezione di Taylor che evidenzia il leggero rintracciamento del terzo ciclo Intermestrale fermato dalla resistenza a livello 12.400, livello che verrebbe superato sul quarto ed ultimo ciclo dell’Annuale.

La visione dell’indicatore di ciclo evidenzia bene la situazione di massimo sul terzo ciclo Intermestrale dall’ inizio dell’Annuale in corso.

L’intermestrale in corso dovrebbe essere conformato da due cicli Mensili come il precedente.

Approfitta della nostra offerta promozionale all-inclusive, è inoltre attivabile gratuitamente la versione demo della durata di un mese senza vincoli di rinnovo. Essa comprende tutti i servizi disponibili sul sito e 25 corsi di formazione inclusi nella promozione di RatingConsulting.eu.

http://www.ratingconsulting.eu/home/services/attiva-la-prova-gratuita?p=3&t=ott2016