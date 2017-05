Previsioni sull’indice Eurostoxx

Previsioni su Eurostoxx …

Come di consueto aggiorniamo la previsione sul future dell’Eurostoxx, mercato molto amato dai Traders per la sua capitalizzazione e liquidità.

La nostra previsione attualmente considerata percentualmente più corretta rimane quella che vede il nuovo ciclo Ventennale iniziato nel 2012.

In conseguenza di ciò i prezzi sarebbero attualmente sul primo ciclo Annuale del secondo ciclo Economico, ciclo Economico che ricordo sarebbe composto da tre cicli Annuali Fusion che durano tra i 420 ed i 460 gironi di borsa aperta.

Questa nuova conformazione mai manifestatasi sui mercati finanziari Europei lascia molti dubbi sull’ andamento futuro, come tutte le cose mai viste prima, in particolare per il fatto che non è sicuramente scontato che gli ulteriori cicli Economici procedano tutti come il primo.

Ma ovviamente questo fattore di rischio lo si può limitare attraverso l’analisi ciclica che serve proprio a decifrare l’andamento del mercato in un determinato ciclo.

Pertanto ciclo Economico per ciclo Economico si valuterà la situazione.

Il target di arrivo dell’attuale rialzo resta sostanzialmente invariato in area 3.700/3.800 del future.

Siamo in fase d’ arrivo quindi al primo obbiettivo che dovrebbe coincidere con il massimo relativo del ciclo Annuale Fusion.

Indicatore di ciclo segnala anch’ esso avvicinamento alla zona di massimo.

Tutte le informazioni fino a qui viste portano ad uno sviluppo di andamento del future, come delineato nell’ immagine, ancora un onda di rialzo e poi l’inizio del ritracciamento del primo Annuale dell’Economico in corso.

Comunque sia le posizioni aperte ai livelli delle frecce verdi sono prossime alla chiusura, prese di beneficio è quasi ora di effettuarle.

