PREVISIONI SU EUR-ZAR

Da ormai diversi anni stiamo monitorando l’andamento del cross Eur-Zar, che nonostante le problematiche di carattere politico degli ultimi anni relazionate a presidente Jacop Zuma, sta seguendo l’andamento ciclico Ventennale per come previsto, quantomeno fino ad ora.

Il primo target del ciclo Economico dovrebbe essere stato raggiunto sul minimo scorso attorno a 13,50, quando i prezzi erano in quell’area evidenziavo la necessità di vendere le Obbligazioni in portafoglio acquistate nel 2015 (in quell’anno in un report evidenziavo che stavo acquistando Obbligazioni, il prezzo si aggirava attorno ai 17,50).

Ma vediamo ora come dovrebbe evolversi la situazione.

In pratica dovrebbe essere finito , sull’ ultimo minimo, il primo ciclo Biennale del quarto ed ultimo ciclo Economico del ciclo Ventennale in corso, ciclo che è iniziato con l’arrivo dell’Euro e dovrebbe finire nel 2020.

Nel lontano 2001 il Rand veniva scambiato circa a 6 e rispecchiava un’economia del Sud Africa ben diversa dall’attuale, la conseguenza di questo peggioramento economico e politico ha portato la valuta Sud Africana a svalutarsi di oltre il 110% rispetto all’Euro in un ventennio.

Una media del 5,5% l’anno di svalutazione.

Personalmente ho congelato il rischio cambio con una copertura sul minimo scorso, copertura che toglierò sul massimo del ciclo Biennale che dovrebbe avvenire , come evidenziato nella previsione, alla fine del 2018.

Ad ogni modo dove posta la freccia verde a destra potrebbe essere buono acquistare Eur-Zar nel lungo periodo , non mancherebbe molto ma deve fare il suo corso il ciclo Intermestrale in corso.

Ciclo che ha svoltato al ribasso e potrebbe portare i prezzi fino a ridosso della trend line discendente, nuovamente in area 13,50.

A quel livello personalmente valuterò acquisto di Eur-Zar in buon dosaggio.

Approfitta della nostra offerta promozionale all-inclusive: è inoltre attivabile gratuitamente la versione demo della durata di un mese senza vincoli di rinnovo. Essa comprende tutti i servizi disponibili sul sito e 25 corsi di formazione inclusi nella promozione di RatingConsulting.eu.

http://www.ratingconsulting.eu/home/services/attiva-la-prova-gratuita?p=3&t=ott2016