Previsioni di lungo periodo sull’ EUR – USD …

Da quando è in circolazione la moneta unica nella zona Euro sono trascorsi tre cicli Economici, ben visibili nell’ immagine (indicatore di ciclo rappresentativo del ciclo Economico è in rosso in basso al grafico).

Come sappiamo ormai da tempo attraverso l’analisi dei mercati finanziari, un ciclo Ventennale normalmente è composto da quattro cicli Economici, di conseguenza secondo la regola ciclica ne mancherebbe uno.

Questo comporterebbe quindi che il ciclo Quinquennale in corso dovrebbe essere un ciclo ribassista e di conseguenza dovrebbe svoltare presto al ribasso trascinando una forte rivalutazione del dollaro sull’ Euro.

Tuttavia essendoci in corso una nuova fasatura ciclica anche sul cross EUR-USD, come sta succedendo sui principali indici Occidentali, pare che la situazione potrebbe non essere in questi termini vediamone i motivi…

Come è possibile vedere nei due ultimi cicli Economici ci sono stati sei cicli Annuali Fusion (tre ogni ciclo Economico), esattamente come succede sui mercati finanziari e come per l’ EUR USD, con molte probabilità sta iniziando in nuovo ciclo Ventennale, che vedrebbe quindi il ciclo Economico attuale in corso molto rialzista essendo appunto il primo del nuovo ciclo Ventennale.

Inutile dire che questa svalutazione del Dollaro sull’Euro sarà un forte colpo per le esportazioni Europee che diventeranno meno competitive a causa della concorrenza dei prodotti Americani. A parte la Germania che potrà tenere testa al problema con una maggiore produttività, per i prodotti degli altri paesi tra i quali l’Italia saranno anni molto duri, durissimi direi, con un forte calo delle esportazioni e tutte le conseguenze che una bilancia commerciale negativa può creare ad un già elevato debito pubblico come quello Italiano.

Ed il primo ciclo Annuale Fusion, del ciclo Economico in corso, sta seguendo il suo tragitto come da previsione del Dna che evidenzia il massimo ciclico verso la fine 2018.

Va sempre ricordato tuttavia che le date future sono approssimative quindi bisogna considerarle come tali.

L’importante è monitorare l’andamento del Cross e per fare questo come di consueto si userà il Battleplan del ciclo Fusion.

Qualora il cambio non dovesse procedere secondo previsione in questo caso sarebbe subito percepibile, ponendo i rimedi del caso alle nostre posizioni attualmente long.

In pratica a breve dovrebbe essere rotto il terzo, ed ultimo, punto di possibile ingresso sul lungo periodo che dovrebbe vedere l’Euro rivalutarsi sul Dollaro per i prossimi anni.

