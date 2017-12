PREVISIONI CICLICHE SULL’ S&P500 E SUL FTSEMIB

Oggi dopo qualche tempo riprendiamo in mano l’ indice americano S&P500 sul lungo periodo, ugualmente agl’indici europei dovrebbe essere su un massimo ed in procinto di svoltare, vediamo nel dettaglio…

L’ immagine ci propone un indicatore di ciclo Intermestrale(giallo in basso) la cui velocità stà per rompere l’asse dello zero al ribasso, delineando il massimo ciclico, pare inoltre che il quinto ed il sesto ciclo si stiano fondendo, lo si deduce dal fatto che il ciclo si sta dilatando.

Contemporaneamente siamo prossimi al raggiungimento del massimo indicato dal Battleplan Biennale.

Le bande si stanno per testare più che mai, evidenziando un area di massimo.

Anche la previsionale di lungo periodo è in fase con i precedenti indicatori.

Torniamo al FTSEMIB

I prezzi sul nostro futures hanno …..OMISSIS……

