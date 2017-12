Previsioni cicliche sull’EuroStoxx e due parole sul Bitcoin

PREVISIONI CICLICHE SULL’ EUROSTOXX E 2 PAROLE SUL BITCOIN

Con questo articolo voglio far riflettere le persone sul Bitcoin, argomento molto discusso in questo periodo, soprattutto in questi ultimi giorno dopo la sua quotazione alla borsa di Chicago.

Inoltre la prossima settimana sarà il mercato rivale del Cme a lanciare i contratti futures, mentre anche il Nasdaq starebbe preparando il lancio per la prima metà del 2018. Con l’avvio dei contratti derivati, il bitcoin fa il suo ingresso nel “salotto buono” della finanza. Le grandi banche d’investimento hanno ribadito di essere contrarie a operare su uno strumento così volatile, anche tramite contratti derivati. Per il momento solo Goldman Sachs si è detta disponibile a trattare i futures per i propri clienti.

Data la forte domanda e le sempre maggiori piattaforme on line di mining, questa moneta continuerà a crescere?

Al di là delle più disparate convinzioni degli operatori è da considerare che attualmente questa crypto currence non è normata, cosa succederebbe se un giorno venisse normata?

Come si dice “Ai posteri l’ardua sentenza”.

Torniamo a fare la nostra analisi ciclica sull’ Eurostoxx.

Continua la lateralizzazione dei prezzi nonostante siamo nella fase discendente del ciclo Intermestrale.

Il massimo Biennale dovrebbe quindi essere sul prossimo ciclo intermestrale oppure potrebbe verificarsi un doppio massimo.

L’ indicatore di ciclo Annuale ha la velocità sotto l’asse dello zero, di conseguenza dovremmo essere nella sua fase di ribasso.

La previsionale di lungo periodo evidenzia il doppio massimo prima dl mark-down.

Torniamo al medio periodo sul FTSEMIB.

Dovremmo trovarci nei dintorni del massimo del …..OMISSIS….

Approfitta dell’offerta promozionale all-inclusive disponibile su ratingconsulting.eu, essa comprende tutti i servizi disponibili sul sito e 25 corsi di formazione inclusi nella promozione. Nel link sottostante è inoltre attivabile gratuitamente la versione demo della durata di un mese senza vincoli di rinnovo, inserendo la mail ed il numero di cellulare.

http://www.ratingconsulting.eu/home/services/attiva-la-prova-gratuita?p=3&t=ott2016