Previsioni cicliche sull’indice Hang Seng e sul Bitcoin

PREVISIONI CICLICHE SULL’INDICE HANG SENG

Oggi prima di fare la nostra analisi tecnica quotidiana vorrei spendere due parole sul Bitcoin e le Blockchain.

Negli utimi giorni il Bitcoin come tante criptovalute stanno registrando massimi sempre più alti.

Più che del Bitcoin vorrei parlare delle tecnologie di Blockchain.

La Blockchain è il sistema su cui poggiano le criptovalute, questa è la vera rivoluzione che probabilmente cambierà il mondo, è un sistema decentrato, ovvero è un database che non è in un unico server ma in centinaia di migliaia di computer in giro per il globo, quindi non è modificabile perchè le informazioni sono condivise in ogniuno di questi dispositivi, quindi inmodificabile, inviolabile e pubblica.

In poche parole sul Bitcoin è possibile vedere tutte le milioni di transazoni effettuate dalla sua nascita fino ad oggi.

Ritengo che sia rivoluzionaria perchè oltre ad essere più sicura dei server delle banche, è anche estremamente economica ed istantanea, si pensi al fatto che le transazioni in Bitcoin sono gratuite.

Pensate che questa struttura può essere applicata a qualsiasi transazione in cui debba essere verificata la proprietà di chi invia il bene e di chi lo riceve con estrema facilità e chiarezza, per capirci potrebbe sostituire il Catasto ecc…

Analisi lungo periodo dell’indice Hang Seng.

I prezzi dopo aver praticamente raggiunto la banda Annuale (rossa) in figura hanno rimbalzato violentemente, i canali non si sono ancora testati, quindi non è ancora tempo per fare operazioni ma ci dovremmo essere.

Anche il Battleplan Ventennale mostra che dovremmo essere ormai giunti sul massimo del ciclo risultante dalla fusione dei due Annuali.

La velocità dell’ indicatore di ciclo è prossima a rompere l’ asse dello zero al ribasso.

La previsionale di lungo periodo indica una discesa imminente, abbiamo anche tracciato la trend line del ciclo Biennale, fino alla sua rottura non è saggio operare.

Torniamo all' aggiornamento di medio periodo sul FTSE MIB. Continua la fase di rialzo del ciclo

